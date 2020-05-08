Коронавирус в Крыму
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Российские туристы в Крыму жалуются, что их не отправляют в обсерватор в Ялту
фото © Крым.реалии
Люди, приехавшие в Крым и попавшие в обсервацию жалуются, что их не направляют в ялтинский обсерватор.
Об этом во время заседания штаба по коронавирусу сообщила главный санитарный врач Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская.
«Хочу обратиться к нашим жителям, которые прибывают из-за границы в Крым. Обсерватор - это не дом отдыха, это режимный объект в условиях стационара. На «я хочу в обсерватор в Ялте» я скажу так: обсерватор не выбирают. Направляют туда, где есть места. Это вынужденная мера, там такая же цикличность заполнения палат, как в любой больнице и поэтому одноместное размещение или размещение с кем-то пожеланию – такого не будет», - сказала Наталья Пеньковская.
По ее словам, за сутки более двух десятков приезжих были направлены в обсерваторы.
«За сутки в обсерватор было доставлено 24 человека. Из них 10 это люди, прибывшие из Тель-Авива, лица доставлены в обсерватор, им выданы соответствующие постановления. Из аэропорта Симферополь помещены в обсерватор три человека, с железнодорожного вокзала - один», - сообщила Наталья Пеньковская.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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