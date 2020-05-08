Прогноз погоды в Крыму на пятницу 8 мая

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 9 до 15, ближайшей ночью от 6 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 92 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 8 мая.

В Симферополе в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 92 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Ялте в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 71 процентов. Ветер северо-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Севастополе утром и днем - небольшой дождь, вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 77 процентов. Ветер северо-западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 11 до 12 градусов выше нуля.

В Феодосии утром малооблачно, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 76 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 14, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Керчи утром малооблачно, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 77 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 14, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.

В Евпатории утром и днем - небольшой дождь, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 81 процентов. Ветер северо-западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Джанкое утром малооблачно, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 90 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 15, ближайшей ночью от 6 до 9 градусов выше нуля.

В Армянске утром ясная и солнечная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 58 до 79 процентов. Ветер северо-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 8 до 11 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 15 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 14, в Керчи - 15, в Малореченском - 13, в Новом Свете - 14, в Севастополе - 13, в Феодосии - 15, в Ялте - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 15, на мысе Тарханкут - 14, на мысе Фиолент - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 23, на Кипре - 19, в Одессе - 14, в Сочи - 16, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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Прогноз погоды в Крыму на среду 6 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 13 до 20, ближайшей ночью от 10 до 14 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Штормовое предупреждение в Крыму продлили до 9 мая. В Крыму продлили штормовое предупреждение до 9 мая.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 5 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 13 до 20, ближайшей ночью от 10 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 60 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Крым накроет сильным ветром и ливнями с градом. В понедельник и вторник в Крыму объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.