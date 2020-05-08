Прогноз: крымскому туризму понадобятся годы на восстановление

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Ситуация с COVID-19 нанесла серьезный урон туристическому бизнесу Крыма. Сезон в этом году, скорее всего, будет провален со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Об этом на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«По-честному, чтобы никто иллюзий не строил, мы говорили с представителями курортной сферы, общепита, с теми видами деятельности, которые не имеют перспектив в ближайшее время открыться. Конечно, необходимы элементы поддержки и мы их прорабатываем. Но есть понимание того, что курортный сезон вряд ли состоится», – сказал Аксенов.

Полностью карантинные меры не снимут до тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса, предупредил он.

Если сезон будет провален, налоговые поступления в региональный бюджет сократятся на четверть. Об этом сказал директор Института экономики и управления КФУ имени В.И. Вернадского Виктор Реутов.

«Доходы от туристической отрасли в Крыму составляют порядка 25% от всех поступлений. Но это не только прямые потери от туристической отрасли, но все связанные с ней сопутствующие доходы», – сказал он.

Эксперт считает, что туризму понадобиться два-три года на восстановление, после того как все ограничения будут сняты.

А вот проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец считает, что паниковать не стоит. По его мнению, какие-то прогнозы можно будет давать только после опубликования плана по постепенному выходу из карантина, который на днях представили Президенту России Владимиру Путину главы регионов.

«В каком виде они будут и когда людям будет предоставлена возможность свободно перемещаться по территории страны, узнаем только тогда, когда этот план будет опубликован и принят правительством РФ. Поэтому разговоры о том состоится ли сезон в Крыму преждевременны», – пояснил он.

И вот когда ограничения снимут, приток туристов в Крым будет довольно значительным. Ведь ни одна европейская страна пока открываться для приезжих не собирается. Та же Италия намерена начать принимать туристов только в конце года, отметил эксперт.

«А вот если сезон действительно провалится, то потери понесут все, в том числе и весь малый и средний бизнес республики, который в большинстве своем рассчитан на прием туристов», – заключил доктор экономических наук.

Как сообщалось, несмотря на то, что майские праздники в этом году Крым проводит в режиме самоизоляции, а отдыхающих попросили воздержаться от поездок на полуостров, регион просто кишит туристами. Тем временем жители Крыма просят перекрыть доступ к пляжам.

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