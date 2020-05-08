Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Владельцы особняка в Крыму вызвали волонтеров и попросили сходить за коньяком ● Аксенов попросил крымчан не выходить из дома в День Победы ● Две крымские больницы готовят к выходу из обсервации ● В Крыму умер второй пациент с коронавирусом ● Российские туристы в Крыму жалуются, что их не отправляют в обсерватор в Ялту
Прогноз: крымскому туризму понадобятся годы на восстановление
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Ситуация с COVID-19 нанесла серьезный урон туристическому бизнесу Крыма. Сезон в этом году, скорее всего, будет провален со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Об этом на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«По-честному, чтобы никто иллюзий не строил, мы говорили с представителями курортной сферы, общепита, с теми видами деятельности, которые не имеют перспектив в ближайшее время открыться. Конечно, необходимы элементы поддержки и мы их прорабатываем. Но есть понимание того, что курортный сезон вряд ли состоится», – сказал Аксенов.
Полностью карантинные меры не снимут до тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса, предупредил он.
Если сезон будет провален, налоговые поступления в региональный бюджет сократятся на четверть. Об этом сказал директор Института экономики и управления КФУ имени В.И. Вернадского Виктор Реутов.
«Доходы от туристической отрасли в Крыму составляют порядка 25% от всех поступлений. Но это не только прямые потери от туристической отрасли, но все связанные с ней сопутствующие доходы», – сказал он.
Эксперт считает, что туризму понадобиться два-три года на восстановление, после того как все ограничения будут сняты.
А вот проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец считает, что паниковать не стоит. По его мнению, какие-то прогнозы можно будет давать только после опубликования плана по постепенному выходу из карантина, который на днях представили Президенту России Владимиру Путину главы регионов.
«В каком виде они будут и когда людям будет предоставлена возможность свободно перемещаться по территории страны, узнаем только тогда, когда этот план будет опубликован и принят правительством РФ. Поэтому разговоры о том состоится ли сезон в Крыму преждевременны», – пояснил он.
И вот когда ограничения снимут, приток туристов в Крым будет довольно значительным. Ведь ни одна европейская страна пока открываться для приезжих не собирается. Та же Италия намерена начать принимать туристов только в конце года, отметил эксперт.
«А вот если сезон действительно провалится, то потери понесут все, в том числе и весь малый и средний бизнес республики, который в большинстве своем рассчитан на прием туристов», – заключил доктор экономических наук.
Как сообщалось, несмотря на то, что майские праздники в этом году Крым проводит в режиме самоизоляции, а отдыхающих попросили воздержаться от поездок на полуостров, регион просто кишит туристами. Тем временем жители Крыма просят перекрыть доступ к пляжам.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов фактически отменил курортный сезон в Крыму. Серьезные риски для проведения курортного сезона существуют в Крыму.
Власти Алушты хотят начать подготовку пляжей к курортному сезону. Власти Алушты ожидают после 11 мая послаблений в части ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции на полуострове, чтобы начать подготовку пляжей к курортному сезону.
Эксперты продолжают рассуждать будет ли курортный сезон в Крыму. Туристический сезон в Крыму после вызванного коронавирусом кризиса принципиально изменится, а местным операторам и отельерам нужно готовить предложения для короткого отдыха.
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Прогноз: крымскому туризму понадобятся годы на восстановление
Ситуация с COVID-19 нанесла серьезный урон туристическому бизнесу Крыма. Сезон в этом году, скорее всего, будет провален со всеми вытекающими отсюда последствиями.
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