Появились подробности о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму

фото © pixabay.com

Из девяти новых случаев коронавирусной инфекции три человека оказались заразившимися от больных медработниками, пять случаев – контактные из старых очагов и один новый пациент с неизвестным источником заражения.

Подробности сообщила на заседании оперштаба руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская.3 медработника, по ее словам, заразились коронавирусом от пациентов в Сакской районной больнице: два врача из реанимационного отделения и один врач, работавший в терапевтическом и инфекционном отделениях.

«Мы понимаем, что источником инфекции для лиц, которые работали в реанимации, стали больные, которые находились на реанимационных койках с лабораторно подтвержденным случаем новой коронавирусной инфекции, - пояснила Пеньковская. – Предположительным источником на сегодняшний день для медицинского работника терапевтического отделения является один из медработников реанимационного отделения, с которым они вместе добирались на работу в одном автомобиле».

Два контактных случая обнаружились в Ялтинской больнице: ими оказались две пациентки, контактировавшие до выписки с одним из врачей, у которого позже подтвердили коронавирус.

«Пациенты были ранее выписаны до того, как у нее (врача – ред.) обнаружили новую коронавирусную инфекцию, наблюдались на дому, на десятый день обследованы и сегодня они госпитализированы в больницу ФМБА», - сообщила Пеньковская.Еще два новых случая – контактные из ранее выявленных очагов – подтвердились в Симферополе. Кроме того, инфекцию подтвердили у одного из алуштинцев, контактировавших с заболевшей коронавирусом женщиной 1925 года рождения.

Последний случай – новый очаг пока что неизвестного происхождения, который, по словам Натальи Пеньковской, может иметь обширные последствия.

«Больной обратился в частную медклинику Симферополя 1 мая, сделал рентгенографию и КТ, после получения снимка он вызывает скорую медицинскую помощь и его госпитализируют в Феодосийскую больницу, - пояснила она. – Ввиду того, что это ночная постановка результата, более подробно пока ничего сказать не могу. Какие мероприятия будут реализовываться по данному очагу, мы доложим уже в субботу».

На данный момент в Республике Крым подтверждены 177 случаев новой коронавирусной инфекции. От COVID-19 скончался один пациент в Сакском районе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму девять новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 8 мая в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Стала известна причина массового заражения в больнице Алушты. Об нарушениях Роспотребнадзор сообщил Минздраву еще в конце апреля.

Роспотребнадзор перечислил этапы отмены ограничений из-за COVID-19. Роспотребнадзор перечислил этапы отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Крымчанин похоронил дочь и отправил в карантин 115 человек. Евгений шесть лет назад похоронил жену, а в середине апреля этого года — свою дочь. На похороны 15 апреля собралось много жителей села Верхоречье Бахчисарайского района.