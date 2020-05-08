Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе еще восемь новых случаев заражения COVID-19 ● В Крыму девять новых случаев заражения коронавирусом ● В Крыму вовсю продают путевки в детские здравницы ● Более 27 тысяч организаций в Крыму подали заявления для возобновления работы ● Из-за пандемии Крым сильно пострадает в финансовом плане
Появились подробности о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму
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Из девяти новых случаев коронавирусной инфекции три человека оказались заразившимися от больных медработниками, пять случаев – контактные из старых очагов и один новый пациент с неизвестным источником заражения.
Подробности сообщила на заседании оперштаба руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская.3 медработника, по ее словам, заразились коронавирусом от пациентов в Сакской районной больнице: два врача из реанимационного отделения и один врач, работавший в терапевтическом и инфекционном отделениях.
«Мы понимаем, что источником инфекции для лиц, которые работали в реанимации, стали больные, которые находились на реанимационных койках с лабораторно подтвержденным случаем новой коронавирусной инфекции, - пояснила Пеньковская. – Предположительным источником на сегодняшний день для медицинского работника терапевтического отделения является один из медработников реанимационного отделения, с которым они вместе добирались на работу в одном автомобиле».
Два контактных случая обнаружились в Ялтинской больнице: ими оказались две пациентки, контактировавшие до выписки с одним из врачей, у которого позже подтвердили коронавирус.
«Пациенты были ранее выписаны до того, как у нее (врача – ред.) обнаружили новую коронавирусную инфекцию, наблюдались на дому, на десятый день обследованы и сегодня они госпитализированы в больницу ФМБА», - сообщила Пеньковская.Еще два новых случая – контактные из ранее выявленных очагов – подтвердились в Симферополе. Кроме того, инфекцию подтвердили у одного из алуштинцев, контактировавших с заболевшей коронавирусом женщиной 1925 года рождения.
Последний случай – новый очаг пока что неизвестного происхождения, который, по словам Натальи Пеньковской, может иметь обширные последствия.
«Больной обратился в частную медклинику Симферополя 1 мая, сделал рентгенографию и КТ, после получения снимка он вызывает скорую медицинскую помощь и его госпитализируют в Феодосийскую больницу, - пояснила она. – Ввиду того, что это ночная постановка результата, более подробно пока ничего сказать не могу. Какие мероприятия будут реализовываться по данному очагу, мы доложим уже в субботу».
На данный момент в Республике Крым подтверждены 177 случаев новой коронавирусной инфекции. От COVID-19 скончался один пациент в Сакском районе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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