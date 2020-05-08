Власть
Полиция увеличит число патрулей на улицах городов Крыма в День Победы
Почти тысяча полицейских выйдут на улицы муниципалитетов Крыма для обеспечения общественного порядка в День победы.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
«Что касается выходных дней, то будет задействовано 962 сотрудника МВД, 480 нарядов, в том числе 162 казака. Увеличили количество нарядов для обеспечения общественного порядка на территории всей республики во время праздничных мероприятий», – сказал Гоцанюк.
Он также сообщил итоги деятельности сотрудников полиции за прошедшие сутки. Полицейские составили два протокола в отношении организаций, которые работали с нарушениями. Всего проверено 835 объектов. Нарушений, совершенных гражданами, в отношении которых вынесены предписания о нахождении дома, зафиксировано не было. В то же время составлено 208 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП за нарушение самоизоляции и восемь протоколов по статье 5.35 КоАП за нахождение несовершеннолетних на улицах без сопровождения родителей.
Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 44 пациента.
С 12 мая в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах. С 18 мая постепенно будут снимать ограничения на работу предприятий, в частности разрешат возобновить деятельность промышленным производствам, магазинам одежды и обуви. Перечень видов деятельности, которым могут предоставить поддержку из бюджета, также будет расширен.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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