Подрядчик завершил реставрацию обелиска Славы на горе Митридат в Керчи

Подрядчик полностью завершил работы по реставрации обелиска Славы на горе Митридат в Керчи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

«Компания «Баварский дом» в полном объеме завершила все реставрационные работы стелы обелиска, работы по укреплению основания памятника, облицовке его подпорных стен, также произведена замена тротуарного мощения, – написал Бороздин. – В ходе восстановительных работ удалось вернуть обелиску первоначальный облик, а именно – воспроизвести надпись «Бессмертным героям – Советская Родина» и бронзовый Орден Славы на стеле».

По его словам, также была отреставрирована мемориальная доска с именами героев Советского Союза, отмеченных высшими наградами в сражениях за город Керчь. Рабочие также заменили на ней облицовочный камень и установили бронзовую копию ордена Великой Отечественной войны. На место вернулись три 76-мм пушки.

«Кроме того, завершен ремонт фасадной части Вечного огня, силами керченского филиала «Крымгазсети» была установлена новая газовая горелка», – резюмировал Бороздин.

Ранее энергетики подключили систему подсветки обелиска Славы на горе Митридат к сетям электроснабжения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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