Власть
Подрядчик завершил реставрацию обелиска Славы на горе Митридат в Керчи
Подрядчик полностью завершил работы по реставрации обелиска Славы на горе Митридат в Керчи.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
«Компания «Баварский дом» в полном объеме завершила все реставрационные работы стелы обелиска, работы по укреплению основания памятника, облицовке его подпорных стен, также произведена замена тротуарного мощения, – написал Бороздин. – В ходе восстановительных работ удалось вернуть обелиску первоначальный облик, а именно – воспроизвести надпись «Бессмертным героям – Советская Родина» и бронзовый Орден Славы на стеле».
По его словам, также была отреставрирована мемориальная доска с именами героев Советского Союза, отмеченных высшими наградами в сражениях за город Керчь. Рабочие также заменили на ней облицовочный камень и установили бронзовую копию ордена Великой Отечественной войны. На место вернулись три 76-мм пушки.
«Кроме того, завершен ремонт фасадной части Вечного огня, силами керченского филиала «Крымгазсети» была установлена новая газовая горелка», – резюмировал Бороздин.
Ранее энергетики подключили систему подсветки обелиска Славы на горе Митридат к сетям электроснабжения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пришедшие осадки не помогут Крыму с водой. Майские дожди, которых так долго ждал Крым, пока что никак не повлияли на ситуацию с водностью крымских водоемов.
В Севастополе ослабляют режим изоляции: что начнет работать. В Севастополе с 6 мая снимут ряд ограничений, веденных для противодействия распространения коронавирусной инфекции.
В Феодосии неизвестные украли цветы с городских клумб. В Феодосии неизвестные выкопали цветы из клумб на набережной и на улице Горького.
Сквер в центральной части Севастополя обещают привести в порядок к зиме. Деньги на капремонт общественного пространства возле собора Петра и Павла дало правительство Москвы.
В Крыму девять новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на утро 8 мая в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Крыму идет обыск в доме известного российского бизнесмена
В крымском загородном доме известного российского бизнесмена Анатолия Быкова проводятся обыски.
Попавший в аварию в Крыму военный вертолет чуть не упал на АЗС видео
Жительница Джанкоя Елена Исаченко сняла на видео маневры военного вертолета в небе над городом.
Аксенов фактически отменил курортный сезон в Крыму
Серьезные риски для проведения курортного сезона существуют в Крыму.
24 часа назад
Появилось видео того, как казаки в Крыму ловят нарушителей карантинавидео
22 часа назад
В Крыму вводят всеобщий масочный режим: подробности
23 часа назад
В Керченском проливе российская авиация и флот искали диверсантов видео
У берегов Крыма прошли масштабные учения силовиков по предотвращению диверсий и провокаций в Черном море, Керченском проливе и на объектах экономической деятельности России в акваториях Черного и Азовского морей.