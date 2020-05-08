Какой сегодня праздник 8 мая

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Сегодня, 8 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны

8 и 9 мая в мире, отмечаются дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.

Эти дни посвящены памяти тех более 80 миллионов человек, чья жизнь была оборвана насилием мирового масштаба, людям всех рас и наций, мужчинам и женщинам, воинам и мирному населению, малым детям и старикам - всем погибшим и всем тем, кто выжил и прошел через все круги ада Второй мировой войны.

Официальный лозунг памятных мероприятий - «1939-1945. Помним. Побеждаем ». Символом Дня памяти и примирения с 2014 года является цветок мака. Его графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны оно олицетворяет цветок мака, с другой - кровавый след от пули.

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца (World Red Cross and Red Crescent Day) отмечается ежегодно 8 мая и учрежден в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана (Jean Henri Dunant, 8 мая 1828 — 30 октября 1910), который родился в этот майский день.

В середине 19 века по инициативе Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало международному комитету Красного Креста (International Committee of the Red Cross).

Марк Ключник

Народный праздник «Марк Ключник» отмечается 8 мая (по старому стилю - 25 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти апостола от 70-ти Марка Александрийского, евангелиста, епископа. Другие названия праздника: «Марк», «Марков день», «Птичье голодание», «Бабий праздник», «Станислав». Ключником Святого Марка в народе прозвали за то, что, по поверью, он владеет ключами от дождей. Считалось, что с этого дня на небе появляется радуга.

Также сегодня, 8 мая, отмечают такие праздники:

- Европейский День Победы (Victory in Europe Day)

- День памяти святого апостола и евангелиста Марка

- День Еркрапа в Армении

- День рождения напитка «Кока-Кола»

- День перешагивания через ступеньку

- День Белого Лотоса

- Праздник затачивальщиков гвоздей

- Ночь женщин (Women's Historic Night) в Норвегии

- День памяти павших в Израиле

- День специалиста по охране труда (Occupational Safety and Health Professional Day) в США

- День кокосового кремового пирога (National Coconut Cream Pie Day) в США

- День родителей в Южной Корее

- День студенческой медсестры (National Student Nurses Day) в США

- День Идальго в Мексике

Сегодня именины празднуют: Марк, Сильвестр, Ника, Македон, Ида.

Что происходило 8 мая в прошлые годы

1541 - испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи, которую он назвал Рика Святого Духа

1606 - в Москве состоялось свадьбы Лжедмитрий I с Мариной Мнишек

1709 - русское войско разрушило Запорожскую Сечь в ответ на переход запорожцев на сторону гетмана Мазепы

1713 - указом Петра I столицу Российской империи перенесена из Москвы в Санкт-Петербург

1847 - английский изобретатель Роберт Томсон запатентовал резиновую камеру для колес

1886 - доктор Джон Пембертон из Атланты впервые продал свой лечебный эликсир. Это средство, продаваемого через аптеку, пользовался таким спросом, что через три года его секретную формулу был продан за 2300 долларовсегодня его продают во всем мире под названием «Coca-Cola»

1909 - в Москве торжественно открыли памятник Николаю Гоголю работы скульптора Андреева

1933 - Махатма Ганди начал голодную забастовку против британского господства в Индии

1937 - президент Чехословакии Э. Бенеш послал Сталину сообщение с предупреждением о готовящихся против него заговора среди высшего руководства Красной Армии

1951 - Иван Драч опубликовал свое первое стихотворение

1960 - установлены дипломатические отношения между Кубой и СССР

1976 - шведская группа «ABBA» в третий поднялась на первую строчку британского хит-парада с песней «Fernando», которую удерживала в течение месяца

1984 - олимпийский комитет Советского Союза отказался направлять команду спортсменов для участия в XXIII Олимпиаде в Лос-Анжелесе. Бойкот обгрунтовувася угрозами насилия по отношению к советским спортсменов, хотя в действительности это была политическая акцияответ за бойкот американцами Московской олимпиады 1980 года

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 мая. Какие праздники будут завтра?

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