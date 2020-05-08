Инфекционное отделение сакской больницы закрывают на карантин

Инфекционное отделение Сакской центральной районной больницы (ЦРБ) закрывают на карантин из-за обнаружения коронавируса у врача.

Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Инфекционное отделение развернуто для приема больных с пневмонией – сегодня там находятся семь больных – оно закрывается на прием и выписку. Туда добавляются медработники из терапевтического отделения, которые контактировали с выявленной сегодня заболевшей. И это отделение закрывается на обсервацию для оказания медпомощи лицам, которые там находятся», – сообщила Пеньковская.

За истекшие сутки коронавирус подтвержден у трех медработников Сакской ЦРБ: у двух медработников реанимационного отделения и у врача, которая совмещала работу в терапевтическом и инфекционном отделении. Работники реанимационного отделения, предположительно, заразились от пациента с коронавирусом, а доктор из инфекционного отделения – от этих медработников.

«Реанимационное отделение Сакской районной больницы, контактные по данным лицам отправляются в обсерватор. Лица, которые не находились в контакте с данными медицинскими работниками, продолжают после заключительной дезинфекции в средствах индивидуальной защиты работу в своем отделении», – рассказала Пеньковская.

Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 44 пациента.

С 12 мая в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах. С 18 мая постепенно будут снимать ограничения на работу предприятий, в частности разрешат возобновить деятельность промышленным производствам, магазинам одежды и обуви. Перечень видов деятельности, которым могут предоставить поддержку из бюджета, также будет расширен.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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