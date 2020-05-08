Две крымские больницы готовят к выходу из обсервации

В республике две больницы готовятся к возвращению к работе в обычном режиме.

Об этом на заседании штаба по ситуации с коронавирусом сообщила вице-премьер республики Елена Романовская.

«Красногвардейская районная больница находится в режиме обсервации. Срок снятия режима – 10 мая, пациенты будут выписаны, будет проведена заключительная дезинфекция. В течение трех суток больница вернется в обычный режим работы. С учетом того, что ранее эта больница была включена в маршрутизацию, как медучреждение, принимающее больных с пневмонией, туда вновь будут возить пациентов с этим диагнозом», - сообщила Романовская.

По ее словам, в ближайшее время в обычный режим войдет и одна из симферопольских больниц, ранее ставшая обсерватором.

«Из симферопольской клинической больницы 7 мая уже были выписаны 24 пациента, четыре пациента были переведены в другие медучреждения. 7 мая проведена заключительная дезинфекция, ожидаем, что 11 мая больница снова приступит к приему больных. Она также была включена в маршрутизацию по приему пациентов с пневмонией», - сказала вице-премьер.

Пока не ясно, когда в обычный режим вернется алуштинская больница.

«В алуштинской больнице продолжается служебное расследование по коллективной вспышке. Отдельно будет доложено по данной ситуации», - сказала Елена Романовская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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