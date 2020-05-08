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Коронавирус в Крыму

Число граждан под меднаблюдением по COVID-19 снова растет в Крыму

16:06 пятница, 8 мая 2020

Число граждан, которые находятся в Крыму под медицинским наблюдением в связи с коронавирусом, снова приближается к 2 тысячам человек.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

«Под медицинским наблюдением сегодня находятся 1925 человек. Возрастает количество лиц, которые находятся под меднаблюдением. Это связано и с прибывшими из-за рубежа группами граждан, которые сегодня уже находятся в обсерваторе, в том числе и группы контактных лиц, которые выявлены и помещены в обсерваторы либо находятся на самоизоляции дома, – сообщила она. – Под медицинским наблюдением на дому находятся 944 человека, в стационарах 172 человека».

Вице-премьер уточнила, что на сегодняшней день состояние трех COVID-положительных пациентов оценивается как среднетяжелое. На аппарате ИВЛ остается одна пациентка 1925 года рождения из Алушты. По словам Елены Романовской, состояние новых 9 пациентов с коронавирусом уточняется, но тяжелых среди них нет.

Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 44 пациента.

С 12 мая в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах. С 18 мая постепенно будут снимать ограничения на работу предприятий, в частности разрешат возобновить деятельность промышленным производствам, магазинам одежды и обуви. Перечень видов деятельности, которым могут предоставить поддержку из бюджета, также будет расширен.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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