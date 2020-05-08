Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +9
море +13

Коронавирус в Крыму

Более 27 тысяч организаций в Крыму подали заявления для возобновления работы

07:47 пятница, 8 мая 2020
Более 27 тысяч организаций в Крыму подали заявления для возобновления работы

фото © ТАСС

Ирина Кивико напомнила об ответственности работодателей и необходимости в соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития РК.

Свыше 27 тысяч организаций подали уведомления об осуществлении деятельности в период «повышенной готовности». Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико напомнила об ответственности работодателей и необходимости соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора.

— Для возобновления работы в режиме «повышенной готовности» подали уведомления об осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции свыше 27 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Еще раз хочу обратить внимание, что в процессе осуществления деятельности необходимо выполнять комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на недопущение заноса и распространения вируса, в соответствии с Указом Главы Республики Крым, — напомнила Ирина Кивико.

Зампред подчеркнула, что работодатели также берут на себя ответственность по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора согласно своей сфере деятельности. Список рекомендаций доступен по ссылке.

Кроме того, вице-премьер добавила, что в адрес Совета министров РК приходят уведомления от предприятий, которые не внесены в реестр организаций, имеющих право осуществлять деятельность с 1 мая 2020 года. Таким организациям пока не нужно подавать уведомления.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму у вновь заработавших предпринимателей нашли более 700 нарушений. Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что за сутки у крымских предпринимателей обнаружили 727 нарушений санитарных норм.

В Крыму возобновили работу 20 тысяч предприятий. В условиях повышенной готовности в Крыму возобновили работу более 20,5 тысяч организаций, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Власти Крыма обещают 6 мая расширят список работающих предприятий. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал открытие еще ряда предприятий в республике с 6 мая.

Бизнесу в Ялте снижают налоги, дают отсрочку по арендной плате и отменили штрафы. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт утверждает, что горсовет Ялты принял ряд решений для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавируса.

Власть
В Крыму идет обыск в доме известного российского бизнесмена

В Крыму идет обыск в доме известного российского бизнесмена

В крымском загородном доме известного российского бизнесмена Анатолия Быкова проводятся обыски.

Происшествия
Попавший в аварию в Крыму военный вертолет чуть не упал на АЗС

Попавший в аварию в Крыму военный вертолет чуть не упал на АЗС видео

Жительница Джанкоя Елена Исаченко сняла на видео маневры военного вертолета в небе над городом.

Странности
Ветеранам места не нашлось: депутат Госдумы пиарится в Крыму на Дне Победы

Ветеранам места не нашлось: депутат Госдумы пиарится в Крыму на Дне Победы

В преддверии Дня Победы очередной депутат от Госдумы «перепутал» праздник и политпиар, разозлив крымчан.

Санкции
Роспотребнадзор перечислил этапы отмены ограничений из-за COVID-19

Роспотребнадзор перечислил этапы отмены ограничений из-за COVID-19

Роспотребнадзор перечислил этапы отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации