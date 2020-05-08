Коронавирус в Крыму
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Более 27 тысяч организаций в Крыму подали заявления для возобновления работы
фото © ТАСС
Ирина Кивико напомнила об ответственности работодателей и необходимости в соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития РК.
Свыше 27 тысяч организаций подали уведомления об осуществлении деятельности в период «повышенной готовности». Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико напомнила об ответственности работодателей и необходимости соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора.
— Для возобновления работы в режиме «повышенной готовности» подали уведомления об осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции свыше 27 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Еще раз хочу обратить внимание, что в процессе осуществления деятельности необходимо выполнять комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на недопущение заноса и распространения вируса, в соответствии с Указом Главы Республики Крым, — напомнила Ирина Кивико.
Зампред подчеркнула, что работодатели также берут на себя ответственность по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора согласно своей сфере деятельности. Список рекомендаций доступен по ссылке.
Кроме того, вице-премьер добавила, что в адрес Совета министров РК приходят уведомления от предприятий, которые не внесены в реестр организаций, имеющих право осуществлять деятельность с 1 мая 2020 года. Таким организациям пока не нужно подавать уведомления.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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