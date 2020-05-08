Аксенов снова заявил, что курортного сезона в Крыму не будет

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Только внутренний туризм возможен в Крыму в этом году.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в республике заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке, – сказал Аксенов. – Другого пути нет. Вероятность проведения курортного сезона сегодня очень низка».

Он аргументировал свою позицию неопределенностью со сроками карантина в российских регионах.

«Вопросы карантинных мер в столице, крупных регионах будут продлены с непонятной перспективой, то есть сегодня межсубъектовой миграции туристов, объективно мы говорим, не будет. Это понимают все без исключения. Что касается внутреннего туризма, мы говорим о том, что если будут соответствующие условия, однозначно мы пойдем на реализацию программы внутреннего туризма. Я буду обращаться к главе государства за поддержкой. Понимание есть, как это сделать. Однако сегодняшние условия не позволяют пока приступать к этой реализации. Поэтому, на мой взгляд, лучше всегда высказать честную позицию, чем сегодня давать надежду», – добавил глава республики.

Накануне Аксенов заявил о том, что курортный сезон в Крыму в этом году, вероятнее всего, не состоится.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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