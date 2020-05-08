Аксенов попросил крымчан не выходить из дома в День Победы

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил жителей Крыма не выходить из дома в День Победы.

Об этом он сегодня сказал во время заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

«Умоляю вас, пожалуйста, побудьте дома в данном случае. Это такой праздник, который можно встретить в семейном кругу и вспомнить своих родных и близких. Мы постараемся максимально организовать в средствах массовой информации для вас этот праздник так, чтоб он прошел с таким же ощущением, как и в отсутствие карантина», – сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что каждый из крымчан вспомнит 9 мая тех, кто «отдал жизнь за достижения победы, и тех, кто жив сегодня», и попросил ценить то, что ветераны находятся рядом.

Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 44 пациента.

С 12 мая в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах. С 18 мая постепенно будут снимать ограничения на работу предприятий, в частности разрешат возобновить деятельность промышленным производствам, магазинам одежды и обуви. Перечень видов деятельности, которым могут предоставить поддержку из бюджета, также будет расширен.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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