Зараженные COVID-19 крымчане поздно обращаются за медпомощью

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Крымчане, оказавшиеся зараженными COVID-19, слишком поздно обращаются за медицинской помощью.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Все больше и больше регистрируются случаи с внебольничной пневмонией. Хочу обратить внимание, к сожалению, что наши жители обращаются за медицинской помощью, даже при клинических проявлениях, несвоевременно. По тому анализу, который мы провели, из всех случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией – я беру только тех, у кого были клинические проявления – 70% обратились за медицинской помощью на третий-пятый день от момента заболевания. Т.е. это позволило им в свое время, являясь источниками инфекции еще не изолированными, стать источниками инфекции для других жителей и позволило распространить эту цепочку», – сказала Пеньковская.

Она подчеркнула, что уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму еще растет. «Да, она растет. По ряду очагов мы видели и прогнозировали то, что мы еще не дошли даже до подъема заболеваемости. Еще раз хочу сказать, что все меры, которые принимались правительством республики, были адекватны ситуации, которая зарегистрирована на территории региона».

Глава Роспотребнадзора привела данные по очагам заболеваемости. «На сегодняшний день у нас 37% очагов, которые зарегистрированы из общего числа, имеют число заболевших – один. То есть, прерваны все цепочки передачи, и заболевание дальше не получило распространения. Это – очень неплохой показатель. Второй вариант – это лица, которых мы выявляем, госпитализируем и изолируем без клинических проявлений. Это порядка 48%. Это тоже очень высокий показатель. Я не хочу сказать, что он сильно отличается от ряда других регионов, но, тем не менее, своевременное выявление источников инфекции – это прерывание тех механизмов передачи, которые на сегодня существуют», – добавила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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