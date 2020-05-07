Введенные ограничения в Крыму пообещали начать снимать с 18 мая

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Деятельность некоторых предприятий в Крыму будет возобновлена с 18 мая.

Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Все предприятия и виды деятельности, которые Юрий Михайлович (Гоцанюк, премьер-министр Крыма) озвучит в конце (заседания оперативного штаба), приступают к работе с 18 мая», – сообщил Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что власти приняли решение о возобновлении деятельности предприятий не с 12, а с 18 мая для оценки эпидемиологической обстановки. 6 мая руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что эффект от нарушения режима самоизоляции жителями Крыма может проявиться к 20 мая.

В настоящее время в Крыму зарегистрировано 168 выявленных случаев COVID-19, при этом 41 пациент уже выписан из больниц с выздоровлением.

За сутки в Крыму выявлено 8 случаев заражения по республике, накануне стало известно о заражении 24 человек в закрытом на карантин терапевтическом отделении больницы Алушты. Всех врачей и пациентов оттуда переведут в другие медицинские учреждения, отделение дезинфицируют, а больница вернется к работе в обычном режиме. По этому случаю минздравом начата служебная проверка.

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая. Роспотребнадзор озвучил рекомендации и этапы постепенной отмены ограничений по коронавирусу, но решение по каждому региону должны принимать главы субъектов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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