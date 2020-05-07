Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +14
море +13

Коронавирус в Крыму

Введенные ограничения в Крыму пообещали начать снимать с 18 мая

14:03 четверг, 7 мая 2020
Введенные ограничения в Крыму пообещали начать снимать с 18 мая

фото © pixabay.com

Деятельность некоторых предприятий в Крыму будет возобновлена с 18 мая.

Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Все предприятия и виды деятельности, которые Юрий Михайлович (Гоцанюк, премьер-министр Крыма) озвучит в конце (заседания оперативного штаба), приступают к работе с 18 мая», – сообщил Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что власти приняли решение о возобновлении деятельности предприятий не с 12, а с 18 мая для оценки эпидемиологической обстановки. 6 мая руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что эффект от нарушения режима самоизоляции жителями Крыма может проявиться к 20 мая.

В настоящее время в Крыму зарегистрировано 168 выявленных случаев COVID-19, при этом 41 пациент уже выписан из больниц с выздоровлением.

За сутки в Крыму выявлено 8 случаев заражения по республике, накануне стало известно о заражении 24 человек в закрытом на карантин терапевтическом отделении больницы Алушты. Всех врачей и пациентов оттуда переведут в другие медицинские учреждения, отделение дезинфицируют, а больница вернется к работе в обычном режиме. По этому случаю минздравом начата служебная проверка.

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая. Роспотребнадзор озвучил рекомендации и этапы постепенной отмены ограничений по коронавирусу, но решение по каждому региону должны принимать главы субъектов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе еще четыре строителя военного госпиталя заболели COVID. По состоянию на утро 7 мая в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом.

В Крыму вводят всеобщий масочный режим: подробности. С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах.

В Крыму официально подтвердили первую смерть из-за коронавируса. Женщина, умершая 5 мая в сакской больнице, стала первой жертвой коронавирусной инфекции в Республике Крым.

В Крыму коронавирус обнаружили еще у восьми человек. По состоянию на утро 7 мая в Крыму зарегистрировано 8 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Экономят на медиках: власти признали дефицит средств защиты в Крыму

Экономят на медиках: власти признали дефицит средств защиты в Крыму

Медицинским бригадам, выезжающим к пациентам на дом с подозрением на ОРВИ, выдают средства индивидуальной защиты не в полном объеме.

Коронавирус в Крыму
Введенные ограничения в Крыму пообещали начать снимать с 18 мая

Введенные ограничения в Крыму пообещали начать снимать с 18 мая

Деятельность некоторых предприятий в Крыму будет возобновлена с 18 мая.

Коронавирус в Крыму
В Крыму вводят всеобщий масочный режим: подробности

В Крыму вводят всеобщий масочный режим: подробности

С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах.

Курортный сезон
Эксперты продолжают рассуждать будет ли курортный сезон в Крыму

Эксперты продолжают рассуждать будет ли курортный сезон в Крыму

Туристический сезон в Крыму после вызванного коронавирусом кризиса принципиально изменится, а местным операторам и отельерам нужно готовить предложения для короткого отдыха.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации