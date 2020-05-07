Власти Алушты хотят начать подготовку пляжей к курортному сезону

Власти Алушты ожидают после 11 мая послаблений в части ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции на полуострове, чтобы начать подготовку пляжей к курортному сезону.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава администрации Алушты Галина Огнева.

«Еще предстоит подготовить пляжные территории всего муниципалитета, но данные работы можно будет начать после принятия соответствующего решения на уровне республики. Ожидаем, что глава республики примет такое решение 11 мая, поэтому сейчас наша задача подготовить другие территории к будущему курортному сезону и приезду гостей», – написала она.

Ранее Аксенов просил не ехать в Крым пока не закончатся карантинные мероприятия. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко призвал тщательно проверять тех, кто приехал в Крым в командировку.

С 1 мая въезд на территорию Крыма разрешен только по предъявлению крымской прописки или права собственности на жилье – при обязательной самоизоляции по месту проживания на 14 дней. Все остальные граждане, приезжающие из всех регионов России, а также из-за рубежа, будут на тот же срок помещаться в обсерватор.​

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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