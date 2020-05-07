Странности
Ветеранам места не нашлось: депутат Госдумы пиарится в Крыму на Дне Победы
фото © Новый день
В преддверии Дня Победы очередной депутат от Госдумы «перепутал» праздник и политпиар, разозлив крымчан.
В крымской столице и вдоль автодорог Симферопольского района на рекламных щитах появились плакаты с улыбающимся парламентарием Анатолием Аксаковым.
В Госдуму он избирался от Чувашии, но в конце декабря прошлого года внезапно возглавил крымское отделение партии «Справедливая Россия». На баннере изображен счастливый Аксаков и словам «помним, гордимся и благодарим». При этом буквы фамилии депутат по размеру в два раза больше «благодарности».
Крымчане не оценили «порыва» чувашского парламентария, припомнив, что традиционно с таких плакатов смотрят ветераны, либо на них помещают фотографии военных лет, либо георгиевские ленты со звездами и гвоздиками. «Ветеранам, в том числе, живущим, видимо, на праздничных плакатах и баннерах уже нет места?» – возмутились крымские пользователи соцсетей.
«Очередной … попутал понятия выставления себя любимого на фоне Дня Победы…», – комментируют симферопольцы.
«Это его я должна помнить и благодарить?» – поддержали крымчан жители другого российского региона.
При этом крымчане не забыли и о финансовой стороне вопроса: «У ветеранов нет около 5 тысяч рублей для распечатки такой рекламы. Не забываем и об аренде щита, а это еще как минимум 15-20 тысяч, – считают жители полуострова. – Учитывая, что висит он по всему Симферу – бюджет в миллион, наверное, точно есть. Решить бытовые проблемы нескольких ветеранов хватило бы. Была бы реальная благодарность, правда, без улыбок со щита».
В тексте использованы материалы: Новый день
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