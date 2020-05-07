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Происшествия

В Ялте мерседес сбил группу мотоциклистов: у пострадавших многочисленные переломы

09:35 четверг, 7 мая 2020
Ялта
В Ялте мерседес сбил группу мотоциклистов: у пострадавших многочисленные переломы

фото © Правдивые новости

В Ялте водитель «Мерседеса» въехал сначала в автобусную остановку, а позднее совершил наезд на группу мопедистов, в результате чего пострадали мопедисты.

Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

— Все живые, у одного из водителей мопедов открытый перелом ноги, другой вроде с закрытыми переломами. Водитель «Мерседеса» летел на скорости, незадолго до дтп на ромашке, въехал в остановку на Октябре, — написал очевидец.

Мнения ялтинцев разделились.

Татьяна Крипак Если честно то по заслугам..Я видела как эта группа людей выежала вечером очередную прогулку..Что они творили..Среди машин на скорости просто игрались кто первей.. Я думаю что они не поймут это..Так нельзя шутит с жизни..

Alexandr Rizhkoff Пострадавших, конечно жаль. Но все прекрасно понимают, что это беспределят любители ставить на «козла» и рычать нам весь город. У нас в Алуште вопрос с ДПС решили четко - 5 тыс и отпустили)) А надо бы забрать на штрафстоянку. А потом такие решалы приезжают.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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