Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму коронавирус обнаружили еще у восьми человек ● Зараженные COVID-19 крымчане поздно обращаются за медпомощью ● Власти Алушты хотят начать подготовку пляжей к курортному сезону ● Крымский вице-премьер очень сильно извиняется за то, что нарушил карантин ● Владельцам отеля в Крыму грозит уголовное дело за прием туристов
В Симферополе полиция аннулировала протокол о нарушении самоизоляции бездомным
Бездомному Владимиру Котолупову, против которого в Симферополе составили протокол за нарушение режима самоизоляции, не придется платить штраф.
— Я обратился в отдел полиции №2 «Киевский» управления МВД по Симферополю. Там рассмотрели составленный протокол и вошли в мое положение. Я ведь бездомный, идти мне некуда, — рассказал Владимир Котолупов.
В конце апреля бездомного задержали в центре крымской столицы и составили админпротокол, пишет КП-Крым. 30 апреля Киевский районный суд должен был принять решение о том, должен ли Котолупов платить штраф в 4 тысячи рублей.
Но суд не состоялся, поскольку протокол аннулировали сами сотрудники МВД.
Владимир стал бездомным еще в 90-х. Он сирота, стоит на очереди в получении своего жилья. Также волонтеры помогли подать ему заявление на то, чтобы выделили комнату в общежитии. Но для этого Котолупову нужно найти работу с официальным трудоустройством.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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