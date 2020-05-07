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В Симферополе полиция аннулировала протокол о нарушении самоизоляции бездомным

Бездомному Владимиру Котолупову, против которого в Симферополе составили протокол за нарушение режима самоизоляции, не придется платить штраф.

— Я обратился в отдел полиции №2 «Киевский» управления МВД по Симферополю. Там рассмотрели составленный протокол и вошли в мое положение. Я ведь бездомный, идти мне некуда, — рассказал Владимир Котолупов.

В конце апреля бездомного задержали в центре крымской столицы и составили админпротокол, пишет КП-Крым. 30 апреля Киевский районный суд должен был принять решение о том, должен ли Котолупов платить штраф в 4 тысячи рублей.

Но суд не состоялся, поскольку протокол аннулировали сами сотрудники МВД.

Владимир стал бездомным еще в 90-х. Он сирота, стоит на очереди в получении своего жилья. Также волонтеры помогли подать ему заявление на то, чтобы выделили комнату в общежитии. Но для этого Котолупову нужно найти работу с официальным трудоустройством.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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