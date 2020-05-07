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Происшествия

В Симферополе человек оступился и упал в Салгир с четырехметровой высоты

В службу спасения поступило сообщение о том, что требуется помощь спасателей, мужчина самостоятельно выбраться не может.

В МЧС сообщили, что к месту происшествия, немедленно было направлено дежурное подразделение Симферополького аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек.

— По прибытии на место стало известно, что пострадавший, оступился и упал в реку с четырехметровой высоты, — рассказали в ведомстве. — Спасатели в костюмах химзащиты прошли по руслу реки к пострадавшему, оказали первую помощь, надели воротник «шанса» уложили на спинальный щит и эвакуировали пострадавшего к автомобилю скорой медицинской помощи. Дальнейшая помощь спасателей не потребовалась.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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