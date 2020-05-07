Происшествия
В Севастополе во время пожара взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался во время пожара, произошедшего сегодня в пристройке к деревянному частному дому в Севастополе.
Об этом «Новому Севастополю» сообщила пресс-служба городского главка МЧС России.
«Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ходе работ по ликвидации последствий пожара были эвакуированы газовые баллоны. Один баллон взорвался, поэтому площадь пожара с 60 квадратных метров увеличилась до 100», – сообщили в МЧС.
В настоящее время спасатели смогли локализовать огонь, продолжаются работы по тушению пожара. Жители дома были эвакуированы, пострадавших нет.
На месте тушения присутствует руководство регионального управления МЧС. Причину пожара установят эксперты.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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