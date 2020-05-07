Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму вводят всеобщий масочный режим: подробности ● Аксенов фактически отменил курортный сезон в Крыму ● В Крыму официально подтвердили первую смерть из-за коронавируса ● В Симферополе полиция аннулировала протокол о нарушении самоизоляции бездомным ● В Крыму коронавирус обнаружили еще у восьми человек
В Севастополе еще четыре строителя военного госпиталя заболели COVID
По состоянию на утро 7 мая в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом.
Все заболевшие – люди, задействованные в строительстве военного госпиталя в бухте Омега.
Как сообщает пресс-служба правительства, все они находились в военном обсерваторе, были в контакте с ранее заболевшими.
Кроме того, на сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 135 человек, в городской больнице № 9 – 100. Под наблюдением по месту жительства – 1088 человек.
Всего с начала года в Севастополе зарегистрированo 110 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 16 человек выписаны после выздоровления, два человека умерли. В Республике Крым зарегистрировано 168 случаев заражения. 22 из них завезены из-за границы, 17 – из субъектов РФ. 23 случая выявлены по контактам с прибывшими из субъектов РФ, 106 - по контактам с лицами с лабораторно поврежденными результатами. Выздоровевших за весь период – 41 человек. Один человек умер.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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