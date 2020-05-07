Власть
В Росгвардии сообщили о закупке морской техники для охраны Крымского моста
Федеральная служба войск национальной гвардии России закупила морскую технику, которая предназначена для охраны объектов в Керченском проливе.
Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство ТАСС.
Золотов также отметил, что в охрану объектов и Крымского моста через пролив выполняет 115-я отдельная бригада особого назначения Росгвардии.
«И при дополнительном финансировании мы еще закупили 680 единиц бронированных автомобилей и специальной техники, заменив устаревшие БТР-70», – добавил он.
В феврале на подъездах к Крымскому мосту появились два пункта пропуска. После этого сообщалось, что на комплекс по досмотру транспорта на мосту хотят потратить больше 700 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Украине объявили в розыск двух севастопольских ополченцев. Прокуратура Автономной Республики Крым, объявила в розыск двух бойцов ополчения Севастополя.
Ловить нарушителей карантина в Крыму будут казаки и депутаты. Количество патрулей, которые следят за соблюдением режима самоизоляции в Крыму, увеличили за счет привлечения казаков.
В Щелкино составили протокол на горожан, устроивших пикник на пляже. В Щелкино составили протокол по статье 20.6.1 на нарушителей самоизоляции, устроивших пикник на пляже.
В России запретили продавать алкоголь в жилых домах. В России вступил в силу закон, запрещающий продавать алкогольные напитки в жилых домах.
В Крыму коронавирус обнаружили еще у восьми человек
По состоянию на утро 7 мая в Крыму зарегистрировано 8 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Эксперты продолжают рассуждать будет ли курортный сезон в Крыму
Туристический сезон в Крыму после вызванного коронавирусом кризиса принципиально изменится, а местным операторам и отельерам нужно готовить предложения для короткого отдыха.
Пришедшие осадки не помогут Крыму с водой
Майские дожди, которых так долго ждал Крым, пока что никак не повлияли на ситуацию с водностью крымских водоемов.
Три десятка: в Крыму резкий прирост случаев заражения коронавирусом
По состоянию на утро 6 мая в Крыму зарегистрировано 32 новых заболевших коронавирусной инфекцией, что является максимальным приростом с начала пандемии.
24 часа назад
Медик из Ялты заразила четырех пациентов и коллегу
24 часа назад
В горах Крыма насмерть разбился подросток
23 часа назад
Возобновившие работу предприятия в Крыму начали массово нарушать правила
Крымские предприятия, возобновившие деятельность после снятия части ограничений, начали массово нарушать противоэпидемические требования.