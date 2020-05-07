В Росгвардии сообщили о закупке морской техники для охраны Крымского моста

Федеральная служба войск национальной гвардии России закупила морскую технику, которая предназначена для охраны объектов в Керченском проливе.

Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство ТАСС.

Золотов также отметил, что в охрану объектов и Крымского моста через пролив выполняет 115-я отдельная бригада особого назначения Росгвардии.

«И при дополнительном финансировании мы еще закупили 680 единиц бронированных автомобилей и специальной техники, заменив устаревшие БТР-70», – добавил он.

В феврале на подъездах к Крымскому мосту появились два пункта пропуска. После этого сообщалось, что на комплекс по досмотру транспорта на мосту хотят потратить больше 700 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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