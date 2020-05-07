Происшествия
В Крыму выловили из моря кайтсерфингиста
В 10.01 в службу спасения поступило сообщение о том, что в п. Межводное Черноморского района в море на расстоянии 300 м от берега находится парашют.
По предварительным данным в воде предположительно находится кайтсерфингист, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
Центром управления в кризисных ситуациях незамедлительно организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб.
К месту происшествия направлена оперативная группа 25 пожарно-спасательной части 5 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, отделение государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Крым, отделение аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» п. Черноморское.
По прибытию на место вызова было установлено, что в воде на расстоянии 300 м от берега находится кайтсерфингист (в гидрокостюме и в спасательном жилете). В 10:25 силами отделения государственной инспекции по маломерным судам и отделения аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» п. Черноморское кайтсерфинигист был спасен, в медицинской помощи не нуждался. Обстоятельства происшествия уточняются.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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