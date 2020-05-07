Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов фактически отменил курортный сезон в Крыму ● В Крыму официально подтвердили первую смерть из-за коронавируса ● В Симферополе полиция аннулировала протокол о нарушении самоизоляции бездомным ● В Крыму коронавирус обнаружили еще у восьми человек ● Зараженные COVID-19 крымчане поздно обращаются за медпомощью
В Крыму вводят всеобщий масочный режим: подробности
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С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
«Мы договорились, что с 12-го числа в Республике Крым вводится масочный режим в общественных местах. При нахождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение магазина или банка, ношение маски не нужно», – сказал Аксенов.
Он также поручил промониторить ситуацию с наличием масок в аптеках и контролировать цены на данный товар.
С начала пандемии в республике зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 22 из них завезены из-за границы, 17 – из субъектов РФ. 23 случая выявлены по контактам с прибывшими из субъектов РФ, 106 - по контактам с лицами с лабораторно поврежденными результатами. Выздоровевших за весь период – 41 человек. Три пациента на территории полуострова умерли от COVID-19, два – в Севастополе, один – в Сакском районе Республики Крым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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