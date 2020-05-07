Происшествия
В Крыму умер член экипажа попавшего в аварию военного вертолета Ми-35
Скончался один из членов экипажа транспортно-боевого вертолета Ми-35 Минобороны России, который совершил жесткую посадку на аэродроме в Крыму.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
В четверг при выполнении планового учебно-тренировочного полета на аэродроме 39 вертолетного полка в Джанкойском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-35.
Пострадали трое членов экипажа, они были госпитализированы в Джанскойскую центральную районную больницу, специалисты оценивали их состояние как тяжелое. В пресс-службе Южного военного округа заявили, что «полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет».
«Предварительно, один из трех пилотов умер в больнице», - сказал собеседник.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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