Происшествия
В Крыму с начала года произошло более 1300 пожаров
В Крыму с начала года произошло 1392 пожаров, из них 861 – пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.
Об этом сообщает МЧС Крыма.
«За прошедшие сутки в Крыму было ликвидировано 4 пожара, из них 2 в жилом секторе и 2 возгорания сухой растительности и мусора», – говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают жителей и гостей полуострова о «необходимости соблюдения мер пожарной безопасности».
Ранее в многоэтажном доме по улице Флагманской в Севастополе сгорела квартира.
Вечером 3 мая в Севастополе, в одной из квартир десятиэтажного дома по улице Николая Музыки, загорелась стиральная машина. Спасателям пришлось эвакуировать несколько десятков человек.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе человек оступился и упал в Салгир с четырехметровой высоты. В службу спасения поступило сообщение о том, что требуется помощь спасателей, мужчина самостоятельно выбраться не может.
В Ялте мерседес сбил группу мотоциклистов: у пострадавших многочисленные переломы. В Ялте водитель «Мерседеса» въехал сначала в автобусную остановку, а позднее совершил наезд на группу мопедистов, в результате чего пострадали мопедисты.
В Керчи устроили «голливудскую» погоню за угонщиком. Утром в дежурную часть УМВД России по г.Керчи от местного жителя поступило сообщение об угоне «Нивы».
В смерти дельфинов под Севастополем обвиняют браконьеров. В Севастополе в гибели дельфинов обвинили браконьеров. Морские млекопитающие попадали в донные сети, расставленные напротив Серебряного и Золотого пляжей в Балаклавской бухте.
Ветеранам места не нашлось: депутат Госдумы пиарится в Крыму на Дне Победы
В преддверии Дня Победы очередной депутат от Госдумы «перепутал» праздник и политпиар, разозлив крымчан.
В Керченском проливе российская авиация и флот искали диверсантов видео
У берегов Крыма прошли масштабные учения силовиков по предотвращению диверсий и провокаций в Черном море, Керченском проливе и на объектах экономической деятельности России в акваториях Черного и Азовского морей.
Крымчанин похоронил дочь и отправил в карантин 115 человек
Евгений шесть лет назад похоронил жену, а в середине апреля этого года — свою дочь. На похороны 15 апреля собралось много жителей села Верхоречье Бахчисарайского района.
Антирекорд: в Крыму за сутки 17 новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 5 мая в Крыму диагностировали сразу 17 новых случаев заражения коронавиурсной инфекцией.
5 мая
Аксенов фактически отменил курортный сезон в Крыму
7 часов назад
Экономят на медиках: власти признали дефицит средств защиты в Крыму
Медицинским бригадам, выезжающим к пациентам на дом с подозрением на ОРВИ, выдают средства индивидуальной защиты не в полном объеме.