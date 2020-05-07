В Крыму с начала года произошло более 1300 пожаров

В Крыму с начала года произошло 1392 пожаров, из них 861 – пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

Об этом сообщает МЧС Крыма.

«За прошедшие сутки в Крыму было ликвидировано 4 пожара, из них 2 в жилом секторе и 2 возгорания сухой растительности и мусора», – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают жителей и гостей полуострова о «необходимости соблюдения мер пожарной безопасности».

Ранее в многоэтажном доме по улице Флагманской в Севастополе сгорела квартира.

Вечером 3 мая в Севастополе, в одной из квартир десятиэтажного дома по улице Николая Музыки, загорелась стиральная машина. Спасателям пришлось эвакуировать несколько десятков человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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В Керчи устроили «голливудскую» погоню за угонщиком. Утром в дежурную часть УМВД России по г.Керчи от местного жителя поступило сообщение об угоне «Нивы».

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