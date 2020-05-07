Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +13
море +13

Происшествия

В Крыму с начала года произошло более 1300 пожаров

16:40 четверг, 7 мая 2020

В Крыму с начала года произошло 1392 пожаров, из них 861 – пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

Об этом сообщает МЧС Крыма.

«За прошедшие сутки в Крыму было ликвидировано 4 пожара, из них 2 в жилом секторе и 2 возгорания сухой растительности и мусора», – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают жителей и гостей полуострова о «необходимости соблюдения мер пожарной безопасности».

Ранее в многоэтажном доме по улице Флагманской в Севастополе сгорела квартира.

Вечером 3 мая в Севастополе, в одной из квартир десятиэтажного дома по улице Николая Музыки, загорелась стиральная машина. Спасателям пришлось эвакуировать несколько десятков человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе человек оступился и упал в Салгир с четырехметровой высоты. В службу спасения поступило сообщение о том, что требуется помощь спасателей, мужчина самостоятельно выбраться не может.

В Ялте мерседес сбил группу мотоциклистов: у пострадавших многочисленные переломы. В Ялте водитель «Мерседеса» въехал сначала в автобусную остановку, а позднее совершил наезд на группу мопедистов, в результате чего пострадали мопедисты.

В Керчи устроили «голливудскую» погоню за угонщиком. Утром в дежурную часть УМВД России по г.Керчи от местного жителя поступило сообщение об угоне «Нивы».

В смерти дельфинов под Севастополем обвиняют браконьеров. В Севастополе в гибели дельфинов обвинили браконьеров. Морские млекопитающие попадали в донные сети, расставленные напротив Серебряного и Золотого пляжей в Балаклавской бухте.

Странности
Ветеранам места не нашлось: депутат Госдумы пиарится в Крыму на Дне Победы

Ветеранам места не нашлось: депутат Госдумы пиарится в Крыму на Дне Победы

В преддверии Дня Победы очередной депутат от Госдумы «перепутал» праздник и политпиар, разозлив крымчан.

Власть
В Керченском проливе российская авиация и флот искали диверсантов

В Керченском проливе российская авиация и флот искали диверсантов видео

У берегов Крыма прошли масштабные учения силовиков по предотвращению диверсий и провокаций в Черном море, Керченском проливе и на объектах экономической деятельности России в акваториях Черного и Азовского морей.

Коронавирус в Крыму
Крымчанин похоронил дочь и отправил в карантин 115 человек

Крымчанин похоронил дочь и отправил в карантин 115 человек

Евгений шесть лет назад похоронил жену, а в середине апреля этого года — свою дочь. На похороны 15 апреля собралось много жителей села Верхоречье Бахчисарайского района.

Коронавирус в Крыму
Экономят на медиках: власти признали дефицит средств защиты в Крыму

Экономят на медиках: власти признали дефицит средств защиты в Крыму

Медицинским бригадам, выезжающим к пациентам на дом с подозрением на ОРВИ, выдают средства индивидуальной защиты не в полном объеме.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации