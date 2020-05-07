В Крыму под медицинским наблюдением находится 1881 человек

За сутки под наблюдение врачей взяли 70 крымчан, сняли с наблюдения 78 человек.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– Сегодня под медицинским наблюдением находится 1881 человек. За сутки под наблюдение взято 70 человека, снято – 78 человек, – сказала Елена Романовская.

Ранее, сообщилось о том, что на утро 7 мая в Крыму зарегистрировано 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По двое заболевших в Красноперекопском и Сакском районах. Также вирус диагностировали в Красногвардейской больнице. Кроме того, коронавирусом заболел сын пожилой женщины из Алушты и приезжий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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