Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Введенные ограничения в Крыму пообещали начать снимать с 18 мая ● Матчи 24-го, 25-го туров чемпионата Крыма по футболу снова перенесены ● Экономят на медиках: власти признали дефицит средств защиты в Крыму ● Крымчане, застрявшие в Израиле, передумали возвращаться, узнав об обсерваторе ● Появилось видео того, как казаки в Крыму ловят нарушителей карантина
В Крыму под медицинским наблюдением находится 1881 человек
За сутки под наблюдение врачей взяли 70 крымчан, сняли с наблюдения 78 человек.
Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
– Сегодня под медицинским наблюдением находится 1881 человек. За сутки под наблюдение взято 70 человека, снято – 78 человек, – сказала Елена Романовская.
Ранее, сообщилось о том, что на утро 7 мая в Крыму зарегистрировано 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По двое заболевших в Красноперекопском и Сакском районах. Также вирус диагностировали в Красногвардейской больнице. Кроме того, коронавирусом заболел сын пожилой женщины из Алушты и приезжий.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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