Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +14
море +13

Коронавирус в Крыму

В Крыму под медицинским наблюдением находится 1881 человек

14:21 четверг, 7 мая 2020

За сутки под наблюдение врачей взяли 70 крымчан, сняли с наблюдения 78 человек.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– Сегодня под медицинским наблюдением находится 1881 человек. За сутки под наблюдение взято 70 человека, снято – 78 человек, – сказала Елена Романовская.

Ранее, сообщилось о том, что на утро 7 мая в Крыму зарегистрировано 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По двое заболевших в Красноперекопском и Сакском районах. Также вирус диагностировали в Красногвардейской больнице. Кроме того, коронавирусом заболел сын пожилой женщины из Алушты и приезжий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Экономят на медиках: власти признали дефицит средств защиты в Крыму. Медицинским бригадам, выезжающим к пациентам на дом с подозрением на ОРВИ, выдают средства индивидуальной защиты не в полном объеме.

В Севастополе еще четыре строителя военного госпиталя заболели COVID. По состоянию на утро 7 мая в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом.

В Крыму вводят всеобщий масочный режим: подробности. С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах.

В Крыму официально подтвердили первую смерть из-за коронавируса. Женщина, умершая 5 мая в сакской больнице, стала первой жертвой коронавирусной инфекции в Республике Крым.

Коронавирус в Крыму
Экономят на медиках: власти признали дефицит средств защиты в Крыму

Экономят на медиках: власти признали дефицит средств защиты в Крыму

Медицинским бригадам, выезжающим к пациентам на дом с подозрением на ОРВИ, выдают средства индивидуальной защиты не в полном объеме.

Коронавирус в Крыму
Введенные ограничения в Крыму пообещали начать снимать с 18 мая

Введенные ограничения в Крыму пообещали начать снимать с 18 мая

Деятельность некоторых предприятий в Крыму будет возобновлена с 18 мая.

Коронавирус в Крыму
В Крыму вводят всеобщий масочный режим: подробности

В Крыму вводят всеобщий масочный режим: подробности

С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах.

Курортный сезон
Эксперты продолжают рассуждать будет ли курортный сезон в Крыму

Эксперты продолжают рассуждать будет ли курортный сезон в Крыму

Туристический сезон в Крыму после вызванного коронавирусом кризиса принципиально изменится, а местным операторам и отельерам нужно готовить предложения для короткого отдыха.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации