В Крыму официально подтвердили первую смерть из-за коронавируса

Женщина, умершая 5 мая в сакской больнице, стала первой жертвой коронавирусной инфекции в Республике Крым.

Об этом на заседании оперативного штаба рассказал глава республики Сергей Аксенов.

«Женщина, которая умерла недавно – в ее случае официально подтверждено, что это первый случай смерти от коронавируса в Республике Крым. Понятно, что были сопутствующие заболевания», - сказал Сергей Аксенов.

Как ранее сообщалось, изначально врачи предполагали, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, а не коронавирус. 30 апреля она поступила в приемное отделение сакской больницы с предварительным диагнозом госпитальная правосторонняя пневмония. Кроме того, у нее было большое количество сопутствующих заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гипертоническую болезнь.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 22 из них завезены из-за границы, 17 – из субъектов РФ. 23 случая выявлены по контактам с прибывшими из субъектов РФ, 106 - по контактам с лицами с лабораторно поврежденными результатами. Выздоровевших за весь период – 41 человек. Три пациента на территории полуострова умерли от COVID-19, два – в Севастополе, один – в Сакском районе Республики Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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