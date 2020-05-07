Власть
В Крыму накрыли крупную нарколабораторию
Сотрудники крымской полиции задержали в Псковской области мужчину, подозреваемого в создании подпольной нарколаборатории, продукция которой распространялась в ряде регионов России, в том числе и на территорию крымского полуострова.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в результате серии оперативных комбинаций, реализованных в Крыму и в Северо-западном федеральном округе России, изобличен лидер преступной группы, организовавшей системное серийное производство наркотических средств. Нарколаборатория была создана в частном домовладении в одном из населенных пунктов Псковской области.
Выйти на организаторов подпольного производства оперативникам удалось через нескольких членов преступной цепочки, которые занимались транспортировкой и сбытом синтетических наркотиков на территории Республики Крым.
Установлено, что участники организованной группы осуществляли распространение запрещенных веществ бесконтактным способом посредством тематического интернет-магазина. Этот сетевой ресурс был создан на платформе интернет-сайта «HYDRA», серверы с информацией находились на территории Республики Крым и иных субъектов Российской Федерации.
В результате комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками УКОН МВД по Республике Крым в помещении специально оборудованного гаража изъято профессиональное химическое оборудование, материалы и реактивы, использующиеся в производстве.
Также в подпольной лаборатории была обнаружена стеклянная колба с жидкостью, которая, согласно заключению эксперта, содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон. Помимо этого, в жилище задержанного изъяты компьютеры, флеш-накопители, роутеры, которые были использованы для организации и управления интернет-магазина.
В отношении организатора преступного промысла следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство и сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигуранту уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Мужчина, как и другие подозреваемые по делу, заключен под стражу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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