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Коронавирус в Крыму

В Крыму коронавирус обнаружили еще у восьми человек

10:03 четверг, 7 мая 2020
В Крыму коронавирус обнаружили еще у восьми человек

фото © pixabay.com

По состоянию на утро 7 мая в Крыму зарегистрировано 8 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

По двое заболевших в Красноперекопском и Сакском районах. Также вирус диагностировали в Красногвардейской больнице и у медика РДКБ в Симферополе. Кроме того, коронавирусом заболел сын пожилой женщины из Алушты и приезжий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Евпаторийский санаторий «Победа» хотят превратить в обсерватор. Крупный санаторий хотели закрыть на ремонт, но перед этим учреждение может послужить в ином качестве.

Вирусолог считает, что коронавирусной инфекцией можно заразиться дома. Коронавирусом можно заразиться дома. Такой вероятности не исключил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

Минздрав начал служебное расследование по заражению COVID-19 в Алуште. Министерство здравоохранения Республики Крым начало служебное расследование по алуштинскому очагу заболевания коронавирусом – за последние сутки там подтверждено 24 заражения.

В Симферополе индекс самоизоляции рекордно просел. В крымской столице индекс самоизоляции упал до 1,9 – это худший показатель не только по полуострову, но и практически по всему Югу России.

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В Крыму коронавирус обнаружили еще у восьми человек

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