В Крыму коронавирус обнаружили еще у восьми человек

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По состоянию на утро 7 мая в Крыму зарегистрировано 8 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

По двое заболевших в Красноперекопском и Сакском районах. Также вирус диагностировали в Красногвардейской больнице и у медика РДКБ в Симферополе. Кроме того, коронавирусом заболел сын пожилой женщины из Алушты и приезжий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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