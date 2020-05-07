В Крыму чуть не разбился военный вертолет, есть пострадавшие

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Военный вертолет совершил жесткую посадку в Крыму, есть пострадавшие.

Об этом сообщило агентство «Интерфаксу» со ссылкой на информированный источник.

«Транспортно-боевой вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в районе Джанкоя», – сказал источник.

Пострадали три человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает агентство.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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