Происшествия
В Крыму чуть не разбился военный вертолет, есть пострадавшие
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Военный вертолет совершил жесткую посадку в Крыму, есть пострадавшие.
Об этом сообщило агентство «Интерфаксу» со ссылкой на информированный источник.
«Транспортно-боевой вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в районе Джанкоя», – сказал источник.
Пострадали три человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает агентство.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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