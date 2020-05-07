В Красноперекопске задержали группу магазинных воров

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» поступили сообщения от работников торговых заведений о том, что на протяжении месяца неизвестные тайно похищали товар.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В ходе проверочных мероприятий участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Красноперекопский» Михаилом Кондратенко и Игорем Ваврыш по подозрению в совершении данных преступлений были задержаны ранее не судимые мужчина и женщина 34 и 35 лет, являющиеся сожителями, а также их 33-летняя подруга.

Подозреваемые проживают в одном из сел Красноперекопского района, откуда добирались в город на попутных автомобилях.

Злоумышленники признались в совершении краж. С их слов, они через входной турникет друг другу передавали пакеты с товаром, не оплатив его.

Полицейскими установлена причастность задержанных к совершению семи аналогичных противозаконных «вылазок».

Однако, по оперативной информации, злоумышленники таким образом посещали не только красноперекопские супермаркеты, но и магазины соседнего района.

Следственным отделением межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемым избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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