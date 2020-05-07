Бизнес
В Котебеле застройщик попался на вырубке многолетних деревьев
Природоохранный прокурор выявил нарушения законодательства при сносе зеленых насаждений на территории природного парка вблизи пгт Коктебель.
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
По поручению прокуратуры Республики Крым Керченской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по публикации в средствах массовой информации о незаконном сносе зеленых насаждений на территории особо охраняемой природной территории вблизи пгт Коктебель.
Установлено, что в нарушение требований законодательства, а также в отсутствие разрешительной документации юридическим лицом при проведении строительных работ в границах особо охраняемой природной территории регионального значения природный парк «Воздухоплавательный комплекс Узун – Сырт, гора Клементьева» (далее – Природный парк) осуществлено удаления (снос) многолетних зеленых насаждений (деревьев) и кустарников в количестве 737 шт.
В результате незаконного сноса объектов растительного мира на территории Природного парка причинен ущерб в размере более 5 млн руб.
С учетом выявленных нарушений природоохранный прокурор направил в СО ОМВД России по г. Феодосии материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, совершенные в особо крупном размере), ст. 262 УК РФ (нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба).
Ход и результаты проведения доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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