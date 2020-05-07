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В Керченском проливе российская авиация и флот искали диверсантов
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У берегов Крыма прошли масштабные учения силовиков по предотвращению диверсий и провокаций в Черном море, Керченском проливе и на объектах экономической деятельности России в акваториях Черного и Азовского морей.
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым в целях предотвращения возможных провокаций и диверсий в отношении российских граждан, объектов экономической деятельности в акваториях Черного и Азовского морей, Керченского транспортного перехода, а также объектов обеспечения жизнедеятельности в Республике Крым провело очередное плановое учение.
В период с 27 по 29 апреля в Крыму состоялось плановое межведомственное учение, направленное на отработку совместных действий сил и средств пограничных органов и подразделений Черноморского флота при угрозе нападения на объекты морской экономической деятельности, нарушении морских транспортных коммуникаций, находящихся в акватории Черного и Азовского морей.
Результаты учений были высоко оценены его руководством. Отмечено, что все участники успешно справились с выполнением поставленных задач, продемонстрировав слаженность, профессионализм, должный уровень подготовки.
Все подразделения способны в кратчайшие сроки обезвредить нарушителей, отразить нападение противника, обеспечить безопасность судоходства и рыбопромысловой деятельности в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Керченском проливе российская авиация и флот искали диверсантов видео
У берегов Крыма прошли масштабные учения силовиков по предотвращению диверсий и провокаций в Черном море, Керченском проливе и на объектах экономической деятельности России в акваториях Черного и Азовского морей.
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