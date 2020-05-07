В Алуште пенсионер из ревности пырнул приятеля ножом

Сотрудниками пункта полиции №2 ОМВД России по г. Алуште был установлен и задержан 61-летний местный житель, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью гражданину.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По имеющимся данным, злоумышленник, находясь в алкогольном опьянении, встретил на улице приятеля. Между мужчинами возник словесный конфликт на почве ревности, поскольку подозреваемый, с его слов, приревновал свою супругу к знакомому. В ходе ссоры злоумышленник нанес удар ножом в область живота оппоненту, после чего скрылся. Потерпевший получил травмы, опасные для жизни человека.

В настоящее время в причинах произошедшего разбираются следователи.

Следственным отделом ОМВД России по г.Алуште по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы срок до 10 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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