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Коронавирус в Крыму

Стала известна причина массового заражения в больнице Алушты

18:17 четверг, 7 мая 2020
Алушта

Об нарушениях Роспотребнадзор сообщил Минздраву еще в конце апреля.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Фактически закончились мероприятия по Алуштинской городской больнице, ранее службой еще 27 апреля в адрес Министерства здравоохранения была написана докладная записка с целью принятия мер по выявленным нарушениям по эпидрасследованию по данному очагу. И в принципе то, что мы вчера озвучивали на штабе по лабораторному подтверждению среди медработников и сотрудников – это последствия тех нарушений, которые были выявлены в начале эпидемического расследования, — заявила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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