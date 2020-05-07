Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Приезжающие в Крым отказываются от помещения в обсерватор ● Крымчанин похоронил дочь и отправил в карантин 115 человек ● В Крыму под медицинским наблюдением находится 1881 человек ● Введенные ограничения в Крыму пообещали начать снимать с 18 мая ● Матчи 24-го, 25-го туров чемпионата Крыма по футболу снова перенесены
Стала известна причина массового заражения в больнице Алушты
Об нарушениях Роспотребнадзор сообщил Минздраву еще в конце апреля.
Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Фактически закончились мероприятия по Алуштинской городской больнице, ранее службой еще 27 апреля в адрес Министерства здравоохранения была написана докладная записка с целью принятия мер по выявленным нарушениям по эпидрасследованию по данному очагу. И в принципе то, что мы вчера озвучивали на штабе по лабораторному подтверждению среди медработников и сотрудников – это последствия тех нарушений, которые были выявлены в начале эпидемического расследования, — заявила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин похоронил дочь и отправил в карантин 115 человек. Евгений шесть лет назад похоронил жену, а в середине апреля этого года — свою дочь. На похороны 15 апреля собралось много жителей села Верхоречье Бахчисарайского района.
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