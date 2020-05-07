Власть
Сотрудник управления кадастра Севастополя задержан по делу о взятке
Сотрудник управления государственной регистрации и кадастра Севастополя задержан по подозрению в получении взятки.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«6 мая текущего года главный специалист отдела надзора управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, находясь на автомобильной парковке возле торгового центра «Муссон», получил от своего коллеги, представляющего интересы жителя Севастополя, взятку в 50 тысяч рублей за принятие решения об отказе в возбуждении дела об админнарушении по факту выявленных нарушений на земельном участке по Камышовму шоссе», – сообщила Постнова.
После получения денег должностное лицо было задержано сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получении должностным лицом взятки в значительном размере).
В настоящее время следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Ему грозит наказание в виде лишении свободы на срок до шести лет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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