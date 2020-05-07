Роспотребнадзор перечислил этапы отмены ограничений из-за COVID-19

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Роспотребнадзор перечислил этапы отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

По словам руководителя ведомства Анны Поповой, главы регионов России будут принимать решение по отмене ограничений самостоятельно.

«Мы предлагаем три этапа по снятию ограничений. На каждом этапе главы субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях. При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей: темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией, показатель охвата тестирования, чтобы понимать, насколько широко инфекция распространена в популяции в том или ином регионе», – сообщила Попова на совещании по реализации принятых решений в рамках борьбы с коронавирусом под руководством президента России.

На первом этапе отмены ограничительных мер разрешат гражданам заниматься физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, а также открытие объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади при соблюдении дистанции между гражданами.

«На втором этапе – прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей и предусмотрено начало работы образовательных организаций», – добавила руководитель Роспотребнадзора.

На третьем этапе разрешат работу мест отдыха населения: парков, скверов, предприятий сферы торговли и услуг без ограничений по площади и числу одновременно обслуживаемых посетителей, всех образовательных организаций, гостиниц и общепита. «В соответствии с предлагаемыми рекомендациями будет принимать решение глава региона, и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены», – подчеркнула Попова.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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