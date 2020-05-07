Прогноз погоды в Крыму на четверг 7 мая

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 7 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 45 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 7 мая.

В Симферополе утром небольшой дождь, в течение дня и вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 94 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 77 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 13 до 15, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 82 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Феодосии в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 87 процентов. Ветер юго-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Керчи утром небольшой дождь, в течение дня и вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 87 процентов. Ветер южный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 14, ближайшей ночью от 12 до 14 градусов выше нуля.

В Евпатории утром пасмурная погода, днем малооблачно, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 80 процентов. Ветер западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 14, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 84 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 17, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Армянске утром пасмурная погода, днем малооблачно, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 87 процентов. Ветер западный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 16 градусов тепла. По городам: в бухте Ласпи - 13, в Евпатории - 15, в Керчи - 15, в Севастополе - 13, в Учкуевке - 13, в Феодосии - 15, в Форосе - 13, в Черноморском - 15, в Ялте - 14, на мысе Айя - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 15, на мысе Сарыч - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 15, в Сочи - 16, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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