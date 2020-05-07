Пришедшие осадки не помогут Крыму с водой

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Майские дожди, которых так долго ждал Крым, пока что никак не повлияли на ситуацию с водностью крымских водоемов.

Ситуация по-прежнему остается крайне неблагоприятной, сообщила начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов регионального гидрометцентра Наталья Охременко.

По ее словам, такая низкая водность в это время года в Крыму бывает очень редко.

«3 мая только один гидропост в Бахчисарайском районе в северной части верховья реки Бельбек зафиксировал 24,4 мм осадков. На водности это нисколько не отразилось. Вчера выпали осадки в районе Ангарского перевала, где-то около 12 мм, но выпали по всему верховью бассейна реки Салгир и в результате кратковременно повысился на 9 см уровень у села Пионерского. Но существенного улучшение гидрологической обстановки в бассейнах рек выше водохранилищ пока не наступило», - заключила специалист.

В критической ситуации находится и река Черная, которая питает Чернореченское водохранилище, снабжающее водой Севастополь.

«Если в ближайшее время в горах не начнутся сильные осадки, то в июне река Черная пересохнет в верховьях и приток воды в Чернореческое водохранилище вообще прекратится», - сообщила Наталья Охременко.

Дожди продолжатся 6 мая во второй половине дня и в ночь с 6 на 7 мая. Однако, отмечает специалист-гидролог, эти осадки летние, они идут «местами и временами» и не смогут существенно улучшить состояние крымских рек.

«Нам с вами нужно молиться: все-таки май и июнь в Крыму – это теплые месяцы, в которые бывают сильные ливневые дожди. Если они еще будут сопровождаться обложными дождями, такая ситуация может нас спасти. Но для этого нужны очень сильные осадки по всем высотным зонам и прежде всего – в Крымских горах», - заключила Наталья Охременко.

Ранее начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая также отметила, что в данный момент вероятность дождей есть каждый день, но регион рассчитывал на более серьезные осадки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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