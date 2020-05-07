Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчанин похоронил дочь и отправил в карантин 115 человек ● В Крыму под медицинским наблюдением находится 1881 человек ● Введенные ограничения в Крыму пообещали начать снимать с 18 мая ● Матчи 24-го, 25-го туров чемпионата Крыма по футболу снова перенесены ● Экономят на медиках: власти признали дефицит средств защиты в Крыму
Приезжающие в Крым отказываются от помещения в обсерватор
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Трое граждан, приехавших в минувшие сутки в Крым из других регионов России, отказались от помещения в обсерватор.
Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Вчера три человека отказывались от помещения в обсерватор. Были поданы судебные иски. Но два из них в добровольном порядке вчера отправились в обсерватор. По третьему сегодня состоится судебное заседание, по результатам будут приняты соответствующие решения», – сказала она.
По информации Пеньковской, за минувшие сутки в обсерваторы отправились 18 приезжих. «За вчерашний день с железнодорожного вокзала Евпатории отправлено восемь человек, с железнодорожного вокзала Симферополя – один человек, из аэропорта шесть человек и с автомобильных пунктов пропуска – три человека», – сказала глава крымского управления Роспотребнадзора.
Всего, по данным правительства, на сегодняшний день в обсерваторах в Крыму находится 781 человек.
В настоящее время в Крыму зарегистрировано 168 выявленных случаев COVID-19, при этом 41 пациент уже выписан из больниц с выздоровлением.
За сутки в Крыму выявлено 8 случаев заражения по республике, накануне стало известно о заражении 24 человек в закрытом на карантин терапевтическом отделении больницы Алушты. Всех врачей и пациентов оттуда переведут в другие медицинские учреждения, отделение дезинфицируют, а больница вернется к работе в обычном режиме. По этому случаю минздравом начата служебная проверка.
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая. Роспотребнадзор озвучил рекомендации и этапы постепенной отмены ограничений по коронавирусу, но решение по каждому региону должны принимать главы субъектов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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