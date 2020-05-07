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Коронавирус в Крыму

Приезжающие в Крым отказываются от помещения в обсерватор

17:10 четверг, 7 мая 2020
Приезжающие в Крым отказываются от помещения в обсерватор

фото © Новый день

Трое граждан, приехавших в минувшие сутки в Крым из других регионов России, отказались от помещения в обсерватор.

Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Вчера три человека отказывались от помещения в обсерватор. Были поданы судебные иски. Но два из них в добровольном порядке вчера отправились в обсерватор. По третьему сегодня состоится судебное заседание, по результатам будут приняты соответствующие решения», – сказала она.

По информации Пеньковской, за минувшие сутки в обсерваторы отправились 18 приезжих. «За вчерашний день с железнодорожного вокзала Евпатории отправлено восемь человек, с железнодорожного вокзала Симферополя – один человек, из аэропорта шесть человек и с автомобильных пунктов пропуска – три человека», – сказала глава крымского управления Роспотребнадзора.

Всего, по данным правительства, на сегодняшний день в обсерваторах в Крыму находится 781 человек.

В настоящее время в Крыму зарегистрировано 168 выявленных случаев COVID-19, при этом 41 пациент уже выписан из больниц с выздоровлением.

За сутки в Крыму выявлено 8 случаев заражения по республике, накануне стало известно о заражении 24 человек в закрытом на карантин терапевтическом отделении больницы Алушты. Всех врачей и пациентов оттуда переведут в другие медицинские учреждения, отделение дезинфицируют, а больница вернется к работе в обычном режиме. По этому случаю минздравом начата служебная проверка.

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая. Роспотребнадзор озвучил рекомендации и этапы постепенной отмены ограничений по коронавирусу, но решение по каждому региону должны принимать главы субъектов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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