Правительство России хочет «закатать» в крымские дороги 7 млрд рублей

Правительство России рассмотрит проект распоряжения, который предлагает выделить Росавтодору 6,85 млрд рублей на ремонт и проектирование дорог в Крыму.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Предлагается выделить Росавтодору средства в размере 6 850 000 тыс. рублей. Принятие проекта распоряжения позволит в 2020 году обеспечить приведение в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям не менее 166 км автомобильных дорог…», - говорится в анонсе.

Речь идет о выделении средств из резервного фонда правительства страны в 2020 году. В случае положительного решения, деньги будут потрачены на проектирование, капитальный ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на улично-дорожную сеть в городах.

В апреле глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что дорожники должны в полной мере воспользоваться уменьшением количества транспорта в связи с введение режима самоизоляции и приступить к активному ремонту улично-дорожной сети по всей республике. Тогда он отметил, что правительство РФ уже подтвердило выделение Крыму на эти цели 6,8 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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