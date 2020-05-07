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Появилось видео того, как казаки в Крыму ловят нарушителей карантина

12:20 четверг, 7 мая 2020

Казаки крымского казачьего округа Черноморского казачьего войска помогают полиции выявлять нарушителей самоизоляции на улицах крымских городов.

Всего за порядком следят 150 казаков в Керчи, Феодосии, Ялте, Алуште, Евпатории и Симферополе.

Как сообщил ранее заместитель начальника МВД по Республике Крым Александр Смаглин, «в Крыму работает увеличенное количество нарядов, в том числе с привлечением казачества».

Смаглин отметил, что в отношении нарушителей составлены протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ. Кроме того, на улицах выявлены семь несовершеннолетних, чьи родители привлечены к ответственности, а также 81 пожилой гражданин.

Ранее сообщалось, что крымчане жалуются на недостаточное количество полицейских патрулей на улицах крымских городов. Чтобы исправить ситуацию и увеличить число патрульных, было принято решение привлечь казаков и депутатов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Росгвардии сообщили о закупке морской техники для охраны Крымского моста. Федеральная служба войск национальной гвардии России закупила морскую технику, которая предназначена для охраны объектов в Керченском проливе.

Казаки приступили к отлову нарушителей «режима самоизоляции» в Крыму. Полицейские и казаки приступили к совместному патрулированию крымских городов.

В Украине объявили в розыск двух севастопольских ополченцев. Прокуратура Автономной Республики Крым, объявила в розыск двух бойцов ополчения Севастополя.

Ловить нарушителей карантина в Крыму будут казаки и депутаты. Количество патрулей, которые следят за соблюдением режима самоизоляции в Крыму, увеличили за счет привлечения казаков.

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