Коронавирус в Крыму
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Появилось видео того, как казаки в Крыму ловят нарушителей карантина
Казаки крымского казачьего округа Черноморского казачьего войска помогают полиции выявлять нарушителей самоизоляции на улицах крымских городов.
Всего за порядком следят 150 казаков в Керчи, Феодосии, Ялте, Алуште, Евпатории и Симферополе.
Как сообщил ранее заместитель начальника МВД по Республике Крым Александр Смаглин, «в Крыму работает увеличенное количество нарядов, в том числе с привлечением казачества».
Смаглин отметил, что в отношении нарушителей составлены протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ. Кроме того, на улицах выявлены семь несовершеннолетних, чьи родители привлечены к ответственности, а также 81 пожилой гражданин.
Ранее сообщалось, что крымчане жалуются на недостаточное количество полицейских патрулей на улицах крымских городов. Чтобы исправить ситуацию и увеличить число патрульных, было принято решение привлечь казаков и депутатов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Казаки приступили к отлову нарушителей «режима самоизоляции» в Крыму. Полицейские и казаки приступили к совместному патрулированию крымских городов.
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