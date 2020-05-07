Попавший в аварию в Крыму военный вертолет чуть не упал на АЗС

фото © Елена Исаченко / ВКонтакте

Жительница Джанкоя Елена Исаченко сняла на видео маневры военного вертолета в небе над городом.

Девушка предположила, что на кадрах вертолет Ми-35, который вечером того же дня совершил жесткую посадку на местном аэродроме.

«Вертолет летал очень низко и близко к домам, делал непонятные маневры», – поделилась Елена с корреспондентом Крыминформа своими впечатлениями от увиденного.

По словам очевидицы, видеозапись была сделана 7 мая примерно в 11 часов. О жесткой посадке вертолета стало известно в 16.27, сообщение об аварии появилось на ленте информационного агентства «Интерфакс». Позже эту новость подхватили другие издания.

Судя по комментариям в социальных сетях, военные вертолеты часто можно видеть в небе над Джанкоем. «Сегодня эти вертолеты летали над жилыми домами и выполняли опасные маневры, ужасное зрелище, творили какое-то безобразие непосредственно вблизи жилых домов и московской трассы. Не удивлена. Пострадавшим долгих лет жизни и здоровья, а их семьям спокойствия и терпения», – написала в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Мария Кибальчич.

Штаб Южного военного округа вечером в четверг подтвердил факт жесткой посадки военного вертолета Ми-35. По данным ведомства, авария произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полета на аэродроме в Республике Крым. Во время жесткой посадки пострадали три человека.

Источник в министерстве здравоохранения Крыма сообщил, что один из пострадавших летчиков позже скончался в больнице. Двоим другим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская в беседе с корреспондентом Крыминформа отметила, что при необходимости пострадавшие пилоты будут доставлены на лечение в Симферополь.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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