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Матчи 24-го, 25-го туров чемпионата Крыма по футболу снова перенесены

13:49 четверг, 7 мая 2020

В Крыму продолжается перенос спортивных соревнований из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Об очередных мерах сообщила пресс-служба КФС.

Так, Крымский футбольный союз принял решение перенести проведение матчей 24-го, 25-го туров Чемпионата Премьер-лиги КФС по футболу среди команд футбольных клубов сезона 2019-2020 гг., а также Финала Кубка КФС.

О возобновлении игр Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза по футболу среди команд футбольных клубов сезона 2019-2020 гг. и Финала Кубка КФС будет сообщено дополнительно.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Экс-игрок сборной Украины, живущий в Крыму: футбол на полуострове умер. Экс-футболист симферопольской «Таврии» и сборной Украины Денис Голайдо, живущий в Крыму, в интервью украинским СМИ рассказал о том, что изменилось на полуострове после «крымской весны».

Матчи 21-го, 22-го и 23-го туров чемпионата Крыму по футболу перенесены. В Крымском футбольном союзе приняли решение о переносе очередных матчей футбольных матчей.

В Крыму из-за коронавируса остановили чемпионат по футболу. Крымский футбольный союз (с особым статусом) отменил матчи чемпионата Премьер-лиги КФС и полуфиналы Кубка КФС.

Крымский чемпионат по футболу пока не остановили. Указаний приостановить чемпионат Крыма по футболу не поступало.

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