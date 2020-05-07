Коронавирус в Крыму
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Матчи 24-го, 25-го туров чемпионата Крыма по футболу снова перенесены
В Крыму продолжается перенос спортивных соревнований из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Об очередных мерах сообщила пресс-служба КФС.
Так, Крымский футбольный союз принял решение перенести проведение матчей 24-го, 25-го туров Чемпионата Премьер-лиги КФС по футболу среди команд футбольных клубов сезона 2019-2020 гг., а также Финала Кубка КФС.
О возобновлении игр Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза по футболу среди команд футбольных клубов сезона 2019-2020 гг. и Финала Кубка КФС будет сообщено дополнительно.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Экс-игрок сборной Украины, живущий в Крыму: футбол на полуострове умер. Экс-футболист симферопольской «Таврии» и сборной Украины Денис Голайдо, живущий в Крыму, в интервью украинским СМИ рассказал о том, что изменилось на полуострове после «крымской весны».
Матчи 21-го, 22-го и 23-го туров чемпионата Крыму по футболу перенесены. В Крымском футбольном союзе приняли решение о переносе очередных матчей футбольных матчей.
В Крыму из-за коронавируса остановили чемпионат по футболу. Крымский футбольный союз (с особым статусом) отменил матчи чемпионата Премьер-лиги КФС и полуфиналы Кубка КФС.
Крымский чемпионат по футболу пока не остановили. Указаний приостановить чемпионат Крыма по футболу не поступало.
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