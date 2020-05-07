Крымский вице-премьер очень сильно извиняется за то, что нарушил карантин

Заместитель председателя Совета министров Крыма Крыма Евгений Кабанов попросил прощения у крымчан за нарушение самоизоляции и пообещал заплатить штраф за проступок.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Крым 24».

Ранее в Общественной палате РФ потребовали от главы Крыма Сергея Аксенова увольнения вице-премьера Евгения Кабанова за прогулку в горном лесу и купание в море во время режима жесткой самоизоляции. Волна возмущений среди общественности возникла после публикации Кабановым фотографий на своих страницах в соцсетях, где он призвал крымчан последовать его примеру.

Вице-премьер пояснил, что нередко посещает курортные зоны в рабочее время, но в этот раз решил провести редкий выходной на природе. Свои действия он назвал «необдуманным поступком».

«Полностью осознаю меру своей ответственности. Именно сегодня обратился в министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Еще раз извиняюсь перед всеми жителями Крыма… Это был выходной день, поэтому посыпаю голову пеплом, извиняюсь. Готов заплатить за это», – сказал он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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