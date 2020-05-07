Крымчанин «продал» чужой участок почти за миллион

В полицию Бахчисарайского района обратился житель города Томска, ставший жертвой мошенничества.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что в январе этого года он находился в одном из сел Бахчисарайского района с целью приобрести земельные участки. Там он познакомился с местным жителем, который продавал якобы принадлежащие ему земельные участки и обещал взять на себя оформление всех документов через сельский совет. Осмотрев участки земли и определившись по стоимости, стороны договорились о сделке.

Впоследствии потерпевший перевел на принадлежащую продавцу банковскую карту около 1 млн рублей.

Злоумышленник вместо выполнения взятых на себя обязательств перестал выходить с потерпевшим на связь.

Полицейские установили, что преступление совершил неоднократно судимый за мошенничества 38-летний бахчисараец. Подозреваемый уже дал признательные показания.

На мужчину возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере). Ему грозит тюремный срок до 6 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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