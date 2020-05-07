Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +14
море +14

Происшествия

Крымчанин «продал» чужой участок почти за миллион

08:15 четверг, 7 мая 2020

В полицию Бахчисарайского района обратился житель города Томска, ставший жертвой мошенничества.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что в январе этого года он находился в одном из сел Бахчисарайского района с целью приобрести земельные участки. Там он познакомился с местным жителем, который продавал якобы принадлежащие ему земельные участки и обещал взять на себя оформление всех документов через сельский совет. Осмотрев участки земли и определившись по стоимости, стороны договорились о сделке.

Впоследствии потерпевший перевел на принадлежащую продавцу банковскую карту около 1 млн рублей.

Злоумышленник вместо выполнения взятых на себя обязательств перестал выходить с потерпевшим на связь.

Полицейские установили, что преступление совершил неоднократно судимый за мошенничества 38-летний бахчисараец. Подозреваемый уже дал признательные показания.

На мужчину возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере). Ему грозит тюремный срок до 6 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму похитителя смартфона сообща отыскали полиция и интернет-провайдер. В Симферополе полицейскими при помощи одного из крымских интернет-провайдеров раскрыта кража мобильного телефона.

Симферополец сделал «самопал» из-за конфликтов с соседом. В Симферополе сотрудники полиции выявили факт изготовления самодельного оружия.

В Симферополе кухонные посиделки соседей закончились поножовщиной. Полицейские Симферополя задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому.

Крымчанин поймал двух грабителей и удерживал их до прибытия полиции. В Красногвардейском районе Крыма в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что он удерживает двоих молодых людей, застигнутых им в момент совершения кражи из автомобиля.

Коронавирус в Крыму
В Крыму коронавирус обнаружили еще у восьми человек

В Крыму коронавирус обнаружили еще у восьми человек

По состоянию на утро 7 мая в Крыму зарегистрировано 8 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Курортный сезон
Эксперты продолжают рассуждать будет ли курортный сезон в Крыму

Эксперты продолжают рассуждать будет ли курортный сезон в Крыму

Туристический сезон в Крыму после вызванного коронавирусом кризиса принципиально изменится, а местным операторам и отельерам нужно готовить предложения для короткого отдыха.

Водный кризис
Пришедшие осадки не помогут Крыму с водой

Пришедшие осадки не помогут Крыму с водой

Майские дожди, которых так долго ждал Крым, пока что никак не повлияли на ситуацию с водностью крымских водоемов.

Коронавирус в Крыму
Возобновившие работу предприятия в Крыму начали массово нарушать правила

Возобновившие работу предприятия в Крыму начали массово нарушать правила

Крымские предприятия, возобновившие деятельность после снятия части ограничений, начали массово нарушать противоэпидемические требования.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации