Крымчане, застрявшие в Израиле, передумали возвращаться, узнав об обсерваторе

В Крыму ждут группу, прибывающую из Тель-Авива через Ростов-на-Дону.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Готовимся совместно с Минтрансом, отрабатываем вопрос по принятию на территории Крыма граждан, которые прибудут в Ростов-на-Дону сегодня из Тель-Авива. Это небольшое количество по сравнению с теми группами, которые въезжали до этого из-за рубежа, они будут помещены в обсерватор, уже отработанный механизм, — заявила Пеньковская.

Глава Крыма добавил, что в утвержденном списке произошел ряд замен – некоторые крымчане отказались лететь, узнав о перспективе помещения в обсерватор.

— Они все предупреждаются заранее, замены шли вчера на бортах пофамильно, могут меняться данные, кто-то отказывается в связи с тем, что есть перспектива помещения в обсерватор. Крымская квота в полном объеме сохраняется, независимо от того, кто летит – есть 12 мест, фамилии пассажиров не важны. Всех доставим домой, но, конечно, в обсерватор, — подчеркнул Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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