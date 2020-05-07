Из-за пандемии Крым сильно пострадает в финансовом плане

фото © Pixabay

Крым и Севастополь вошли в число регионов, в которых в текущем году прогнозируется самое большое сокращение налоговых поступлений.

Как сообщили «Известия», об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами ИЭП им. Гайдара и РАНХиГС.

«Стагнация отраслей экономики, пострадавших из-за кризиса, сократит налоговые доходы регионов в 2020 году в среднем на 375 млрд рублей, или на 3,7%, по сравнению с годом ранее, отмечается в мониторинге. Прежде всего кризис коснется курортных регионов и крупных агломераций, доходы бюджетов которых в значительной части формируются за счет пострадавших секторов. К таковым правительство отнесло предприятия в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, туристической и развлекательной индустрий, образовательных и оздоровительных услуг, а также розничной торговли непродовольственными товарами», – пишет издание.

В региональной разбивке больше всего налоговые поступления снизятся в Бурятии (на 8,3%), Крыму (на 7,4%), Севастополе (на 6,9%), Псковской области и Краснодарском крае, Чечне и Кабардино-Балкарии – по 6%. В абсолютной величине наибольшие потери доходов ожидаются в крупных регионах, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Татарстане. Однако, так как экономика этих субъектов достаточно диверсифицирована, то потери доходов в результате кризиса составят от 3 до 5%,

Избежать сокращения расходов субъектам позволят высокая доля финансовой помощи из федерального центра и затраты на инвестиции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прожиточный минимум в Крыму вырос на 130 рублей. В Республике Крым установили новые суммы прожиточного минимума за первый квартал 2020 года.

Крымчане не могут дозвониться на номера российских мобильных операторов. Невозможность осуществления вызовов связана с повреждением линейной инфраструктуры ООО «Миранда-медиа», сообщает управление информационной политики Мининформ РК.

Минфин Крыма расскажет, как решать финансовые проблемы в условиях пандемии. На сайте Минфина Крыма создан новый раздел «Финансовая грамотность населения», в том числе в разделе будут рассматриваться главные финансовые вопросы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Эксперты спрогнозировали спад цен на жилье на фоне пандемии. Эксперты считают, что до конца года в России произойдет снижение цен на жилье на 10-20%.