Коронавирус в Крыму
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Из-за пандемии Крым сильно пострадает в финансовом плане
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Крым и Севастополь вошли в число регионов, в которых в текущем году прогнозируется самое большое сокращение налоговых поступлений.
Как сообщили «Известия», об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами ИЭП им. Гайдара и РАНХиГС.
«Стагнация отраслей экономики, пострадавших из-за кризиса, сократит налоговые доходы регионов в 2020 году в среднем на 375 млрд рублей, или на 3,7%, по сравнению с годом ранее, отмечается в мониторинге. Прежде всего кризис коснется курортных регионов и крупных агломераций, доходы бюджетов которых в значительной части формируются за счет пострадавших секторов. К таковым правительство отнесло предприятия в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, туристической и развлекательной индустрий, образовательных и оздоровительных услуг, а также розничной торговли непродовольственными товарами», – пишет издание.
В региональной разбивке больше всего налоговые поступления снизятся в Бурятии (на 8,3%), Крыму (на 7,4%), Севастополе (на 6,9%), Псковской области и Краснодарском крае, Чечне и Кабардино-Балкарии – по 6%. В абсолютной величине наибольшие потери доходов ожидаются в крупных регионах, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Татарстане. Однако, так как экономика этих субъектов достаточно диверсифицирована, то потери доходов в результате кризиса составят от 3 до 5%,
Избежать сокращения расходов субъектам позволят высокая доля финансовой помощи из федерального центра и затраты на инвестиции.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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